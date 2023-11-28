На Украину вчера прибыл грузовик с почти 2,7 тоннами скифского золота, его оформление начали в Киево-Печерской лавре. По словам политолога Григория Савельева, шансы вернуться в Крым у скифского золота малы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что для возвращения экспонатов в Крым необходима ликвидация Незалежной как государства и переход освобожденных территорий в юрисдикцию нашей страны. Кроме того, в бывшей Украине должна сохраниться сама коллекция, но и вероятность этого крайне незначительна, поскольку это является большой исторической ценностью, которую разворуют.

По мнению эксперта, с точки зрения закона Амстердамский суд поступил правильно: взяли у Украины, на Украину и вернули, а с точки зрения Крыма – это кража, так как полуостров перестал быть украинским.