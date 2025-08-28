Полиция Южной Кореи завела расследование против автора хита Gangnam Style

Южнокорейская полиция начала расследование в отношении певца Psy, автора мирового хита Gangnam Style. Музыканта подозревают в нарушении закона о медицинском обслуживании, как сообщило агентство Yonhap.

По информации источника, следствие проверяет факты незаконного получения певцом рецептов на препараты от тревожности и депрессии через посредников без личного посещения врача. Представители полицейского участка района Содэмунгу в Сеуле ведут проверку по данному делу.

Агентство певца P Nation подтвердило, что Psy действительно принимает снотворное по назначению врача в связи с хроническим расстройством сна. При этом они отрицают получение рецептов по доверенности, признавая, что в некоторых случаях лекарства получали третьи лица.

Лечащий врач музыканта опроверг обвинения, заявив, что лечение проводилось дистанционно. Расследование продолжается.

