Полиция задержала футбольного арбитра Головко по делу «Торпедо»

Сотрудники полиции задержали 8 июля футбольного арбитра Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча с участием «Торпедо», сообщили РБК источники, знакомые с ходом расследования.

Головко подозревают в сознательной ошибке в матче «Торпедо» против «КАМАЗа» в заключительном туре Первой лиги 24 мая этого года. Игра закончилась со счетом 1:1, и такой результат устраивал автозаводцев. В случае поражения «Торпедо» теряло бы второе место в турнирной таблице, дающее право прямого выхода в РПЛ.

По ходу встречи Головко дважды не назначил пенальти в ворота «Торпедо» в спорных ситуациях. Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что в одном случае арбитр был прав, а во втором допустил ошибку.

33-летний Богдан Головко уже попадал в центр скандала. Осенью 2020 года он подвергся нападению после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» в Грозном прямо на поле.

Появление нового фигуранта в деле «Торпедо» снижает шансы автозаводцев остаться в РПЛ. Ранее по подозрению в даче взятки арбитру были арестованы владелец клуба Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов. Портал «Подмосковье сегодня» разбирал, какие последствия это дело может иметь для российского футбола.