Полковник Кикнадзе велел оскорбившего песню «Офицеры» бизнесмена публично извиниться

Бизнесмен Владимир Киселев жестко высказался о творчестве народного артиста РФ Олега Газманова, назвав песню «Офицеры» плодом воровства «чужих мелодий», написанных уже умершими людьми. Сам Газманов в свою очередь сообщил, что писал песню без оглядки на возможность заработать. Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Владимир Кикнадзе высказался в защиту любимой миллионами жителей РФ композиции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, песня написана и исполнена еще в начале 90-х годов прошлого века, когда на фоне распада Советского Союза образовывалась российская армия.

Он подчеркнул, что текст песни выразил то, что «сегодня на государственном уровне признано традиционными духовно-нравственными ценностями», в связи с чем «Офицеры» объединили всех, кто связан с военной жизнью.

Кикнадзе напомнил о том, что не просто так при звуках этой песни в зале встают все присутствующие.

Он отметил, что газмановские «Офицеры» стали гимном «Чести, Достоинства, Памяти защитников Отечества», поэтому данное заявление Киселева можно рассматривать как действие, которое создает условие для дискредитации Вооруженных Сил РФ, и призвал бизнесмена извиниться за свои высказывания.