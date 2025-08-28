«Полное дерьмо»: Губерниев рассказал о жалобах биатлонистов сборной на экипировку

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал в своем телеграм-канале, что многие биатлонисты сборной России жалуются на плохую экипировку.

«Несколько ведущих биатлонистов, не просто лидеров сборной, а самых главных лидеров сборной, говорили о том, что экипировка — полное дерьмо», — сообщил Губерниев.

По его словам, многие спортсмены тренируются и даже выступают «в своем».

Губерниев обращался за комментариями к исполнительному директору СБР Александру Паку, но тот якобы заявил, что понятия не имеет о такой проблеме.

В мае 2022 года СБР сообщил о заключении контракта с компанией «ТС-СПОРТ», которая выпускает экипировку под брендом PROTEAM. Соглашение действует до 2026 года. Глава СБР Виктор Майгуров сообщал, что экипировка будет предоставляться бесплатно.

