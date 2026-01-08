Положительная динамика: сын баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда перевезен из Краснодара в московскую клинику

Сын американского баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда, который ранее находился в реанимации в Краснодаре, был перевезен для продолжения лечения в Москву. Об этом сообщил медиадиректор и пресс-атташе красно-синих Николай Цынкевич в своем телеграм-канале.

Цынкевич уточнил, что перелет мальчика по имени Кай Кливленд в сопровождении отца прошел благополучно. По словам пресс-атташе, в состоянии ребенка за последние трое суток наметился ощутимый положительный прогресс. Теперь лечение будет продолжено на базе Российской детской клинической больницы (РДКБ).

Напомним, Антониус Кливленд присоединился к армейскому клубу в июне текущего года, а до этого выступал за другой российский клуб — «Локомотив-Кубань». Новость о болезни его сына вызвала широкий резонанс в спортивном сообществе, и новая информация о переводе пациента в столичную клинику дает надежду на его скорейшее выздоровление.