Польшу могут отстранить от Олимпиады на фоне дела о коррупции

Сборная Польши может быть отстранена от участия в Олимпийских играх из-за коррупционного скандала в национальном олимпийском комитете, пишет Onet.

На прошлой неделе глава НОК Польши Радослав Песевич был арестован по делу обанкротившейся криптовалютной биржи Zondacrypto.

По информации издания, МОК предлагает три варианта разрешения ситуации. Первый — добровольная отставка Песевича. При этом отмечается, что функционер на это вряд ли пойдет, так как не признает свою вину в участии в коррупционных схемах. Второй — решение о временной отставке Песевича может принять Совет НОК Польши. Если поляки не разберутся самостоятельно, тогда в дело вступит третий, самый неприятный, вариант — вмешательство МОК.

Этот сценарий может повлечь самые жесткие санкции — вплоть до отстранения Польши от участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.