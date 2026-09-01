Инструменты, стройматериалы и сантехника в топе: в Подмосковье продажи товаров для сада и дачи выросли почти на 50%

В Московском регионе во втором квартале 2026 года отмечен заметный всплеск интереса к благоустройству загородной недвижимости и дачных участков. Согласно данным аналитического исследования, проведенного специалистами Авито, продажи товаров, относящихся к категории «Товары для сада и дачи», выросли на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такую информацию редакции REGIONS предоставили в пресс-службе компании.

Аналитики сервиса отмечают, что в общей структуре продаж строительно-ремонтного направления уверенное лидерство сохраняют инструменты — на их долю приходится 38% всех покупок. Причем за последние три месяца спрос на данную категорию увеличился дополнительно на 4%. На второй строчке расположились стройматериалы с долей 25%, показав за квартал прирост в 22%. Замыкают первую тройку позиций товары сантехнического назначения — 17% и квартальная динамика роста на 4%.

Товары для сада, составляющие 7% общего объема продаж, продемонстрировали наиболее активную динамику внутри квартала: показатель увеличился сразу на 39%. Пятерку лидеров замыкают двери с долей 4% и ростом за квартал на 12%. Кроме того, жители Московской области и столицы в 1,5 раза чаще стали приобретать ворота, заборы, оградительные конструкции, оконные блоки и балконы.

Если рассматривать внутреннюю структуру сегмента стройматериалов, то здесь основная доля покупок приходится на отделочные решения. Отделочные материалы удерживают лидерство — 23% от всех продаж в данной категории. Следом идут электрические товары с показателем 14%. Пиломатериалы формируют 7% продаж, а листовые и металлопрокатные материалы занимают по 6% каждый. Оставшиеся позиции распределяются между другими строительными товарами.

Особое внимание специалисты обращают на садовое направление. Садовые инструменты показали впечатляющую годовую динамику — их приобретали на 90% чаще, чем во втором квартале 2025 года. Продажи садовой техники увеличились на 71% при средней цене в 32 тысячи рублей.

Не остались без внимания и загородные постройки. Количество заказов на строительство колодцев возросло в два раза, а средний чек на такую услугу составил ₽14 тыс. Спрос на возведение веранд и террас увеличился на 51%, при этом средняя стоимость подобных объектов достигла ₽91 тыс.

Аналитики отмечают, что такая динамика свидетельствует о смещении интересов владельцев загородной недвижимости: на первый план выходят практичные решения по обустройству территорий и созданию комфортной среды для отдыха.

«За год по росту продаж лидируют товары для сада (+48%), а за квартал они прибавили 39%. Самой популярной категорией стали инструменты (38% продаж). В полтора раза чаще стали покупать ворота, заборы, ограждения, окна и балконы», — заключили представители пресс-службы Авито.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья все чаще выбирают дома вместо квартир.