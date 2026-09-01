Опасные потоки в каньонах и руслах: ливни угрожают жизни миллионов жителей США

Почти 7 млн жителей США оказались в зоне предупреждений о внезапных наводнениях из-за сильных дождей, пишет Daily Mail со ссылкой на Национальную метеорологическую службу. Опасность затронула части Аризоны, Юты и Колорадо, включая крупный город Финикс, Гранд-Каньон и ряд национальных парков.

Угроза возникла после трагедии в Гранд-Каньоне, где в субботу внезапный паводок унес жизнь туриста, а еще как минимум 14 человек числились пропавшими без вести. Власти искали людей, которые могли находиться возле тропы Норт-Кайбаб, кемпинга Брайт Энджел и района Фантом Ранч.

Синоптики объясняют ситуацию глубоким муссонным влагопотоком, повторяющимися грозами и уже насыщенной водой почвой. В южной Аризоне местами ожидалось от 2,5 до 7,6 см дождя, а самые сильные грозы могли приносить более 2,5 см осадков за час.

Особенно опасны сухие русла, узкие каньоны, низкие переезды, городские дренажные системы и территории после лесных пожаров. Там вода может быстро превратиться в мощный поток с минимальным временем на реакцию.

Жителям и туристам рекомендовали следить за предупреждениями и пересмотреть планы походов, сплавов и прогулок в каньонах.