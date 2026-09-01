Мозг против разложения: как мягкая ткань сохранялась почти 12 тысяч лет

Человеческий мозг быстро разлагается после смерти, но археологи по всему миру нашли более 4400 древних сохранившихся экземпляров этого органа, пишет Popular Mechanics со ссылкой на исследование в журнале Journal of Proteome Research. Некоторые из них пролежали почти 12 тыс. лет, а в более чем 1300 случаях мозг оказался единственной мягкой тканью, пережившей распад тела.

Команда антрополога Александры Севиур из Оксфордского университета попыталась объяснить эту аномалию. Ученые заметили, что подобные находки часто происходят из влажной среды с низким содержанием кислорода.

Чтобы проверить механизм, исследователи изучали разложение мышиных тушек в разных условиях, меняя доступ кислорода и воды. Затем они анализировали белки мозга с помощью высокоточной масс-спектрометрии и смоделировали более 1,2 млн траекторий распада пептидов.

Оказалось, что кислород играет ключевую роль. В насыщенной кислородом среде свободные радикалы ускоряют разрушение белков. Но при нехватке кислорода молекулы начинают образовывать связи с соседними белками мозга, создавая более устойчивую структуру.

Авторы считают, что в таких условиях разложение не всегда противоположно сохранению. Иногда те же химические реакции, которые разрушают ткани, могут помогать им пережить тысячелетия.