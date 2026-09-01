Жителям Подмосковья рассказали о текущей лесопожарной обстановке

Во вторник, 1 сентября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс, Бородинском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 2 и 3 сентября, на большей части области спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +18-24 градусов, ночью — +11-18. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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