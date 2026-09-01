Опаснее, чем психопаты: бывший агент ФБР назвал самый разрушительный тип личности

Бывший агент ФБР Джо Наварро назвал тип личности, который, по его мнению, может быть опаснее психопата в повседневных отношениях, пишет Daily Mail со ссылкой на LADBible. Речь идет о злокачественном нарциссизме — сочетании выраженных нарциссических черт, антисоциального поведения, паранойи и склонности получать удовольствие от страданий других.

Наварро 25 лет работал специальным агентом ФБР в сфере контрразведки и контртерроризма, занимался криминальным профилированием и участвовал в создании поведенческой программы подразделения нацбезопасности ФБР.

По словам бывшего агента, психопаты могут совершать тяжкие преступления и часто не имеют совести, но нарциссы со злыми намерениями нередко наносят наибольший вред именно на межличностном уровне. Они переоценивают себя, обесценивают других и стремятся контролировать людей через ложь, страх и манипуляции.

Наварро отметил, что жертвами таких людей часто становятся женщины, которые сталкиваются с эмоциональными и финансовыми последствиями. Среди признаков нарциссов он назвал отсутствие раскаяния, равнодушие к чужой боли, ощущение, что человек постоянно «атакован» или обманут, и потребность все держать под контролем.

При этом злонамеренный нарциссизм не является отдельным официальным диагнозом в американской психиатрической классификации DSM-5. Это термин для наиболее разрушительного края нарциссического спектра.