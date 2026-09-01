«Спартак» заинтересовался колумбийским полузащитником «Бетиса»

По данным источника, красно-белые готовы предложить за 26-летнего футболиста €12 млн. Год назад примерно за такую же сумму «Бетис» покупал игрока у мексиканского «Монтеррея», а сейчас готов его продать. Портал Transfermarkt среди новых мест продолжения карьеры называет греческий «Панатинаикос», греческий «Халл», испанский «Депортиво», а также клубы из Южной Америки.

В минувшем сезоне Деосса провел за «Бетис» 36 матчей (из них 23 в Ла Лиге) и отметился одной результативной передачей.

«Спартак» после шести туров занимает второе место в РПЛ с 13 очками.

Ранее сообщалось, что ЦСКА завершает трансфер алжирского защитника «Динамо» (Махачкала) Мохамеда Аззи.