Волки Чернобыля выработали иммунитет к раку? Как генетика животных изменилась из-за воздействия радиации

Волки в Чернобыльской зоне отчуждения могут показывать признаки адаптации к жизни под постоянным радиационным стрессом, пишет Popular Mechanics со ссылкой на исследование в журнале Molecular Ecology. Ученые подчеркивают: речь не о «неуязвимых к раку» животных, а о более осторожном выводе — изменениях в иммунной системе и генах, связанных с реакцией на опухоли.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году люди покинули большую часть зоны, но там остались волки, собаки, лягушки, кабаны и олени. Для биологов эта территория стала редким местом, где можно изучать долгосрочное влияние ионизирующего излучения на дикую природу.

Команда биолога Кары Лав из Принстонского университета ранее снабжала чернобыльских волков GPS-ошейниками и дозиметрами. Выяснилось, что животные постоянно получают дозы радиации примерно в шесть раз выше допустимого предела для человека.

Новая работа показала изменения в составе лейкоцитов и активности генов, которые могут быть связаны с иммунным ответом и онкогенезом. Биолог Шейн Кэмпбелл-Статон отметил, что самые быстро меняющиеся участки генома находятся рядом с генами, участвующими в противоопухолевых иммунных процессах.

Однако ученые пока не доказали, что эти волки реже болеют раком или лучше его переживают. Их высокая численность в зоне может объясняться не только адаптацией, но и отсутствием людей, охоты и другого давления.