Лайза Миннелли или Агата Муцениеце? Новый образ звезды «Закрытой школы» удивил поклонников
Super: Агата Муцениеце примерила короткую темную стрижку в стиле Лайзы Миннелли
Фото: [соцсети]
37-летняя звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце продолжает удивлять поклонников. Актриса поделилась в социальных сетях подборкой образов, которые она подготовила для светского выхода, передает Super.
На снимках Агата предстала в нескольких совершенно разных стилях, и каждый из них получился эффектным и запоминающимся.
Особый восторг у подписчиков вызвал образ с короткой темной стрижкой — Муцениеце примерила черный парик с небрежно рваными прядями, дополнив его длинными серьгами со стразами. Многие заметили, что так актриса удивительно напоминает легендарную Лайзу Миннелли.
Фото: [соцсети]
Второй образ был более сдержанным, но не менее стильным: волосы были гладко убраны назад, а черный наряд дополняла объемная накидка с серебристо-золотой бахромой. В макияже акцент был на сделан на глаза.
Фото: [соцсети]
Ранее Агата Муцениеце рассказала, как ее неожиданно остановила полиция по пути на съемки.