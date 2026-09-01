Лайза Миннелли или Агата Муцениеце? Новый образ звезды «Закрытой школы» удивил поклонников

37-летняя звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце продолжает удивлять поклонников. Актриса поделилась в социальных сетях подборкой образов, которые она подготовила для светского выхода, передает Super.

На снимках Агата предстала в нескольких совершенно разных стилях, и каждый из них получился эффектным и запоминающимся.

Особый восторг у подписчиков вызвал образ с короткой темной стрижкой — Муцениеце примерила черный парик с небрежно рваными прядями, дополнив его длинными серьгами со стразами. Многие заметили, что так актриса удивительно напоминает легендарную Лайзу Миннелли.

Фото: [ соцсети ]

Второй образ был более сдержанным, но не менее стильным: волосы были гладко убраны назад, а черный наряд дополняла объемная накидка с серебристо-золотой бахромой. В макияже акцент был на сделан на глаза.

Фото: [ соцсети ]

Ранее Агата Муцениеце рассказала, как ее неожиданно остановила полиция по пути на съемки.