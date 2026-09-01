В Московской области водителям рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром во вторник, 1 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано 1,1 млн автомобилей, что на 7,8% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в направлении Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Боровском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.