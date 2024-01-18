Полторы тысячи человек примут участие в юбилейной «Гонке Легкова»

Полторы тысячи человек примут участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Гонка Легкова PARI». Забег пройдет 23 и 24 февраля в городе Пересвет при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В 2015 году я решил организовать первую Гонку Легкова и пригласил своих друзей поучаствовать, тогда я даже не предполагал, что из этого получится. И вот уже совсем скоро состоится 10-я, юбилейная Гонка. Проект растет и масштабируется, все больше людей присоединяются к нам, и я очень этому рад! Ведь Гонка – это про каждого из нас, она про традиции, характер, гордость за свою страну и её достижения, и не только спортивные», - отметил создатель проекта депутат Мособлдумы, Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.

В этом году «Гонка Легкова» будет особенной. Исполняется 10 лет с момента закрытия Олимпийских игр в Сочи, 10 лет Олимпийскому золоту Александра Легкова и 10 лет с даты проведения первой Гонки.

Участниками кроме сборной команд России по лыжным гонкам и биатлону станут и члены национальной сборной Беларуси и любители лыжного спорта всех возрастов.

Помимо участия в соревнованиях как для детей, так и для взрослых, организаторы предлагают отлично провести время всей семьей – впервые на одной площадке можно будет увидеть 31 Олимпийскую медаль, получить автограф от прославленных спортсменов, поучаствовать в розыгрышах и поболеть за участников в фан-зоне. Также впервые в истории Гонки состоится прямая трансляция забега профессионалов на телеканале Матч ТВ.

В первый день состоятся соревнования на дистанциях 10 и 20 км для взрослых, а также 1, 3 и 5 км для детей. Второй день будет посвящен лыжным мастер-классам. Всего ожидается 1500 участников из разных городов России.