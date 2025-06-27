Полузащитник «Динамо» порвал кресты на тренировке сборной Мексики

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес выбыл из строя до конца календарного года. Футболист получил тяжелую травму на тренировке сборной Мексики, которая выступает на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Врачи диагностировали у 29-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена. Срок восстановления Чавеса ориентировочно займет шесть-восемь месяцев.

Чавес перешел в «Динамо» из «Пачуки» в августе 2023 года за €6,5 млн. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил три мяча и отдал четыре передачи. В активе мексиканского опорника 40 матчей за национальную сборную с четырьмя голами.

Сборная Мексики вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ. В четвертьфинале она сыграет с командой Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев достиг договоренности о переходе в московское «Динамо».