Нападающий Сергеев предпочел «Динамо» «Спартаку»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в пятницу, 27 июня, пройдет медосмотр для перехода в московское «Динамо», сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Предполагается, что 30-летний форвард подпишет трехлетний контракт.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» заплатит за игрока 350 млн руб., а сам Сергеев будет получать €1,2 млн в год. При этом, как сообщалось, «Спартак» предлагал больше: 400 млн руб за трансфер футболиста и зарплату в €1,5 млн.

Сергеев выбрал «Динамо» из-за желания играть в команде Валерия Карпина, что дает больше шансов на включение в состав сборной России. К тому же, в «Динамо» меньше конкуренция за позицию в центре нападения. Вероятно, новичок бело-голубых получит место в старте — по крайней мере, до восстановления Константина Тюкавина после травмы крестоообразных связок.

В минувшем сезоне Сергеев провел 30 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил девять мячей и отдал три передачи.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду заключил двухлетний контракт с «Аль-Насром» с рекордной зарплатой в €263 млн.