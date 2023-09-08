Полузащитник «Монако» Головин рассказал об отношении к нему во Франции

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал об отношении к нему французского общества после начала РФ специальной военной операции на Украине.

Футболист выступает в клубе с июля 2018 года. Он присоединился к команде после ухода из московского ЦСКА. Контракт игрока действует до 2026 года. Слова Головина приводят РИА Новости.

«Отношение ко мне не изменилось после начала СВО. В клубе ничего не поменялось», – сказал футболист.

Ранее 27-летний Головин был вызван в сборную России перед предстоящим товарищеским матчем с национальной командой Катара. Встреча пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» и начнется в 18:15 по московскому времени. Полузащитник не выступал в составе сборной РФ с 2021 года.

В составе «Монако» Головин в прошлом сезоне чемпионата Франции провел 34 матча, в которых отметился 8 голами и 7 результативными передачами. В сезоне 2023/24 футболист успел выступить в 4 матчах и забить один гол.