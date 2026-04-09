Полузащитник «Спартака» рассказал о начале потасовки после матча с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о начале потасовки с игроками «Зенита» после матча на Кубок России. Футболист красно-белых в ходе нее что-то активно высказывал петербуржцу Ване Дркушичу.

На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Спартак» обыграл «Зенит» в серии послематчевых пенальти в полуфинале Пути регионов Кубка России. После матча спартаковцы начали праздновать победу, когда с фанатской трибуны в них полетели пластиковые бутылки с водой, одна из которых попала в голову нападающему Манфреду Угальде. Футболисты «Зенита» в это время призывали соперников покинуть поле.

«Я ничего не понял. Мы начали праздновать друг с другом, и тут подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Они говорили, что нужно идти к своим трибунам и отмечать у них. Но мы не выбираем место, где нужно праздновать гол, который вывел нас в следующий этап», — сказал Умяров.

Ранее Ваня Дркушич заявил, что игроки «Спартака» сами спровоцировали конфликт, специально подойдя к фанатской трибуне «Зенита».

Комиссар РФС зафиксировал инцидент в своем рапорте, поэтому он станет предметом разбирательства на ближайшем заседании КДК.