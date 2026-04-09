Защитник «Зенита» раскрыл причину потасовки с игроками «Спартака»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал журналистам, из-за чего возникла потасовка между игроками петербургского клуба и «Спартака» по окончании матча на Кубок России.

«Спартак» в полуфинале Пути регионов Кубка России обыграл «Зенит» в серии послематчевых пенальти (7:6, 0:0 — основное время). Игроки красно-белых праздновали долгожданную победу (не выигрывали в Петербурге с 2012 года). В этот момент с трибун полетели пластиковые бутылки с водой, одна из них угодила в голову форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

Игроки «Зенита» начали призывать соперников покинуть поле, завязалась легкая потасовка.

«Все понимали, что эта игра была важной для нас и для них, но все равно они не должны праздновать перед нашими болельщиками», — сказал Дркушич.

«Спартак» в финале Пути регионов сыграет с ЦСКА, «Зенит» выбыл из турнира. Теперь в год столетия клуба у петербуржцев остается только один шанс завоевать титул — победить в чемпионате России. В РПЛ «Зенит» идет на втором месте, на один балл отставая от «Краснодара». 12 апреля в Санкт-Петербурге лидеры сойдутся в очном поединке.

