Полузащитник Ткачев жестко раскритиковал «Арсенал» после непродления с ним контракта

Полузащитник Сергей Ткачев в разговоре с «Чемпионатом» раскритиковал руководство тульского «Арсенала» после того, как клуб не продлил с ним контракт.

«Арсенал» в конце июня сообщил о расставании с 36-летним Ткачевым.

Футболист рассказал, что он очень расстроен, так как по всем показателям заслужил продления контракта. В минувшем сезоне Ткачев провел за «Арсенал» 29 матчей в Первой лиге, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Тульские спортивные журналисты признали его лучшим футболистом команды в сезоне.

Но более всего Ткачева расстроило отношение руководства клуба, за который он выступает с 2017 года.

«Они взяли паузу, которая затянулась. Непонятно, как можно вообще не вести диалог с футболистом, который девять лет отдал клубу?! Окей, вы не хотите со мной продлевать контракт. Но хотя бы позвоните, объясните! Мне кажется, это какая-то нефутбольная тема. Не знаю, что могло вызвать такое поведение», — сказал Ткачев.

Ранее адвокат Александр Дубровинский высказался по поводу задержания футбольного арбитра Богдана Головко, которого подозревают в «помощи» «Торпедо».