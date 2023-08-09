Полузащитник «Зенита» Барриос сможет сыграть со «Спартаком» после решения КДК

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал ужесточать наказание полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу. Колумбиец, получивший красную карточку за грубый фол в игре с «Динамо», пропустит один матч.

В третьем туре РПЛ Барриос грубо атаковал сзади игрока «Динамо» Дениса Макарова. Фол произошел на последней минуте матча, и в компенсированное время бело-голубые вырвали победу – 3:2.

Сообщалось, что в результате столкновения Макаров получил травму, и в этом случае Барриосу грозила дисквалификация от трех до шести матчей. Однако выяснилось, что динамовец уже готовится к следующей игре.

В результате Барриос пропустит матч с воронежским «Факелом», зато сможет сыграть в пятом туре против лидера чемпионата московского «Спартака».

Барриос – ключевой игрок «Зенита». За клуб из Санкт-Петербурга он выступает с 2019 года и выиграл с ним пять титулов чемпиона России.