Скромность как защита: почему женщины преуменьшают свои успехи на работе

Женщины могут стратегически вести себя скромнее, чтобы избежать негативной реакции со стороны других женщин на работе, пишет PsyPost со ссылкой на исследование в журнале Evolutionary Psychological Science. Авторы изучили, как люди воспринимают ответы на комплименты и почему самореклама может быть социально рискованной.

Исследователи из Ратгерского университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета штата Оклахома провели два эксперимента с участием студентов. В первом добровольцы читали сценарии, где человек получал комплимент о внешности, профессиональном успехе, компетентности или доброте, а затем отвечал скромно, нейтрально или хвастливо.

Оказалось, что хвастовство в целом оценивали плохо, но женщины судили таких собеседниц особенно резко: как более высокомерных, холодных и менее дружелюбных. Самой удачной реакцией оказалось не отрицание комплимента, а ответное признание в адрес того, кто его сделал.

Во втором эксперименте женщины чаще мужчин выбирали скромные ответы и заранее ожидали наказания за саморекламу. Особенно сильной реакция была в сценариях о внешности.

Авторы подчеркивают: исследование основано на гипотетических ситуациях и молодых американских участниках. Но оно показывает, что скромность может быть не просто вежливостью, а способом сохранять отношения и избегать социальной изоляции.