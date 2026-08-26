Кучеров получит приз «Харламов Трофи» — лучшему российскому игроку сезона

Нападающий клуба НХЛ «Тамба-Бэй Лайтнинг» стал обладателем приза «Харламов Трофи», учрежденного «Советским спортом» для лучшего российского игрока сезона.

Обладатель приза определяется голосованием среди журналистов, легенд спорта, руководителей КХЛ. В тройку лучших также вошли форвард «Локомотива» Александр Радулов и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Кучеров выиграл «Харламов Трофи» во второй раз, рекордсменом является Овечкин, который удостаивался приза девять раз.

Никита Кучеров в минувшем сезоне стал обладателем «Харт Трофи» (самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ). В списке бомбардиров сезона НХЛ форвард «Тампы» занял второе место, набрав 130 (44+86) очков в 76 матчах.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» подписал известного американского нападающего из НХЛ Кевина Хэйса.