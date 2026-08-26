Сборная Подмосковья стала бронзовым призером на Спартакиаде народов России по гандболу

Подмосковная сборная, в состав которой вошли игроки «Звезды», завоевала бронзовые медали гандбольного турнира II летней Спартакиады народов России, которая завершилась в Тольятти. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что на групповом этапе подопечные Ольги Акопян завершили турнир на третьем месте. Они уступили представительницам Ростовской и Самарской областей. В матче за третье место соперников региональных гандболисток стала сборная Краснодарского края. Итоговый счет составил 34:31 в пользу Московской области.

Лучшими в малом финале стали Снежанна Вертушкова и Марианна Егорова. Сборной региона удалось улучшить свой результат, в прошлый раз, четыре года назад, она заняла четвертое место.

Состязания прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.