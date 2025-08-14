«Помогли умереть, называется»: Карпин оценил игру ближайшего резерва после разгрома от «Краснодара»

Московское «Динамо» потерпело домашнее разгромное поражение от «Краснодара» (0:4) в матче Кубка России.

«Динамо» выставило на игру экспериментальный состав: место в старте получили 19-летние Дмитрий Александров и Денис Боков, 20-летний Егор Смелов, 21-летние Леон Зайдензаль и Ульви Бабаев. При этом и «Краснодар» играл без ряда лидеров. В частности, дублем в ворота бело-голубых отметился 18-летний форвард Казбек Мукаилов.

После матча журналисты спросили у главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, чего он ожидал от игры команды в таком составе.

«Хотели посмотреть бдижайший резерв. Ожидал, что этот состав будет помогать. Помогли… умереть, называется», ¬— ответил специалист.

«Динамо» под руководством Карпина неудачно начало сезон. В четырех турах РПЛ бело-голубые забили лишь три мяча и набрали пять очков, занимая девятое место.