Помощник президента РФ Мединский заявил, что релоканты были в шоке от размеров очереди за билетами на «Щелкунчика»

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, уехавшие из нашей страны релоканты были в шоке от очередей за билетами на балет «Щелкунчик» в Москве. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что при этом в нашей стране никто не лезет в драку за искусство, однако стоит за билетами на морозе.

По мнению Мединского, об этом говорят также и очереди в Третьяковскую галерею, и на выставку художника Серова.