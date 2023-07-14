Помощница 92-летнего Краско сообщила, что у артиста начались галлюцинации после инсульта

Помощница российского актера Ивана Краско Дарья Пашкова сообщила, как артист себя чувствует после перенесенного накануне инсульта.

Она посетовала, что у Краско начались серьезные галлюциногенные расстройства. В настоящее время он продолжает находиться в реанимационном отделении. Состояние пожилого артиста оценивается медиками как тяжелое.

«Он в тяжёлом состоянии. Была у него в реанимации. Самое страшное позади, но врачи пока никаких прогнозов не дают. У него начались галлюцинации», — цитирует Пашкову РБК.

Помощница артиста пояснила, что Краско стал неузнавать знакомых людей, в частности, начал путать ее с врачами.

Ранее стало известно, что советский и российский актер Иван Краско перенес операцию на головном мозге. После этого здоровье народного артистаРФ уходшилось и он был оставлен в реанимационном отделении под присмотром медиков.