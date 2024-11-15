Поплавскую возмутил приезд мамы Наташи Королевой в Россию
Фото: [rutube.ru / «Синие лебеди»»]
Яна Поплавская заявила, что приезд в Россию проживающей в США мамы Наташи Королевой не вызывает возмущения. Актриса призналась, что испытывает другие эмоции, которые можно назвать «рвотным рефлексом».
Об этом она сообщила в шоу «Сорян, это подкаст».
При этом звезда «Красной шапочки» допускает, что, возможно, Людмила Порывай приехала в Россию, так как соскучилась по своим близким.
«Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее… Можно. Но вот в чем вопрос. А совесть где?!» — восклицает Поплавская.
Напомним, что сейчас Людмила Порывай находится в Санкт-Петербурге, куда приехала на гастроли ее дочь Наташа Королева.
Ранее сообщалось о том, что Наташа Королева продемонстрировала музыкальные способности своей мамы.