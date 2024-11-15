Поплавскую возмутил приезд мамы Наташи Королевой в Россию

Яна Поплавская заявила, что приезд в Россию проживающей в США мамы Наташи Королевой не вызывает возмущения. Актриса призналась, что испытывает другие эмоции, которые можно назвать «рвотным рефлексом».

Об этом она сообщила в шоу «Сорян, это подкаст».