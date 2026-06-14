Популярный американский певец погиб в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро

В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета. Оба горящих борта рухнули прямо на парковку. Среди шести погибших — популярный американский певец Oliver Tree. Ему было 32 года, пишет CNN Brasil.

Трагедия разыгралась сегодня в небе над бразильским мегаполисом. Два вертолета, по невыясненным пока причинам, столкнулись на высоте. Оба аппарата загорелись и камнем упали вниз, прямо на автомобильную парковку.

Жертвами катастрофы стали шесть человек. Среди них — Оливер Три Никелл, американский музыкант, известный миллионам слушателей по всему миру.

32-летнему исполнителю пророчили большое будущее. Его треки «When I'm Down» и «Life Goes On» стали хитами и собрали сотни миллионов прослушиваний на стриминговых платформах. Экстравагантный стиль, необычные клипы и запоминающийся голос сделали его одним из ярких персонажей современной поп-сцены США.

Точные причины столкновения вертолетов пока не называются. На месте работают следователи и криминалисты. Очевидцы сообщают, что обломки упали в людном месте, однако на земле, по предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиры припаркованных автомобилей успели покинуть зону падения.

Музыкальные лейблы и поклонники уже начинают выражать соболезнования. Для фанатов новость стала шоком — Оливер Три, известный своей эпатажностью, находился в расцвете карьеры и активно гастролировал.