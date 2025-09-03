Популярный журналист рассказал о борьбе с малярией после поездки в Индонезию

Популярный телеведущий американского канала Fox News Джон Робертс оказался в больнице. Причиной госпитализации стала малярия — опасное инфекционное заболевание. Сам Робертс рассказал о своем опыте борьбы с болезнью, чтобы предупредить других. Слова журналиста приводит издание People.

Американский телеведущий Джон Робертс попал в больницу с малярией. О заражении опасной инфекцией сообщил сам журналист, предполагая, что подхватил малярию во время своей недавней поездки в Индонезию. По его словам, недомогание началось примерно через десять дней после возвращения домой. Сначала он почувствовал общую слабость, а потом его начало сильно знобить.

Он признался, что никогда прежде не испытывал такого ужасного состояния. Сначала Робертс пытался игнорировать симптомы, думая, что это просто мышечная боль или обычная простуда. Однако, когда состояние не улучшалось, он решил обратиться к врачу. Медицинские анализы подтвердили наличие малярии, и врачи рекомендовали немедленную госпитализацию.

Ранее полицейская сотрудница из Подмосковья раскрыла жесткие реалии выживания на необитаемом острове.