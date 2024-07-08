Порядка 150 различных сортов роз было представлено на «Фестивале роз» в музее-усадьбе «Архангельское»

Накануне гости и жители городского округа Красногорск смогли насладиться ароматом роз в рамках фестиваля «Розы и Ботанические затеи», который прошел на территории музея-усадьбы «Архангельское». Всего в рамках фестиваля было высажено около 2500 кустов 150 различных сортов роз.

Возле «Колоннады» находится исторический розарий, в котором представлено 530 кустов старинных сортов роз, подаренных меценатами. А у Ботанических оранжерей можно увидеть 600 розовых кустов современных сортов. Здесь можно увидеть вьющиеся, кустовые, стелющиеся и другие необычные сорта.

«Я специально приехала на этот «Фестиваль роз» из Москвы, и я в восторге! Парк и дворец просто преобразились, и это замечательно. Здесь так приятно находиться. Особенно мне понравились розы и общая атмосфера. Здорово, что сохранили природный стиль. Сейчас часто все вырубают, а здесь все оставили и даже облагородили — это прекрасно», — рассказала Надежда Бесонова, посетительница фестиваля.

Помимо того, чтобы наслаждаться красотой цветов, гости усадьбы могли также наслаждаться музыкальными произведениями в исполнении саксофониста и арфисток. А любители современной музыки могли потанцевать под сеты диджея.

До середины сентября на пяти площадках фестиваля будут проходить концерты и театральные представления.

Возрастные ограничения 6+