Порядка 5 тысяч спортсменов участвуют в фестивале боевых искусств в Подмосковье

Более пяти тысяч спортсменов из восьми стран принимают участие во втором Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» в Мытищах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что данный фестиваль проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Почетными гостями международного фестиваля стали: заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, советник министра спорта РФ Егор Романов, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, епископат и духовенство Русской Православной Церкви, руководители региональных и муниципальных образований Российской Федерации, спортсмены, ветераны боевых действий и участники СВО.

Примечательно, что «Кубок Равноапостольного Николая Японского» — это одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств. В 2024 году в фестивале принимают участие спортсмены из более чем 53 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья. В соревнованиях по 16 видам спорта на площадках «Арены Мытищи» выступают как взрослые, так и юные спортсмены в возрасте от 10 лет и старше.