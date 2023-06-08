Порядка 50 парков Подмосковья подготовили тематические мероприятия ко Дню России

Порядка пятидесяти парков Подмосковья подготовили для посетителей тематические мероприятия ко Дню России. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Так, в парке «Покровский» в Сергиевом Посаде состоится шествие с флагом страны и выставка фотографий, на которых запечатлены уникальные российские регионы. В городском парке Красногорска в рамках XV Всероссийского фестиваля-конкурса «Хранители наследия России» пройдет праздничный концерт.

В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе пройдет познавательная программа «История национального костюма», а в Кузьминском лесопарке в Котельниках выступит духовой оркестр детской школы искусств имени В. К. Андреева.

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве состоится квест «Путешествие по регионам России», также гости смогут посетить творческие мастерские. В парке «Пегас» в Егорьевске подготовили фотозону «Мой дом — Россия». Кроме того, жители региона смогут принять участие во флешмобе.

Ранее в Московской области состоялось голосование по обустройству парков. Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, опрос привлек большое внимание жителей.

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