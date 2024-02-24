Порядка 600 человек вышли на старт марафона «Лыжня в Лавру» в Подмосковье

В традиционном марафоне «Лыжня в Лавру», приуроченном ко Дню защитника Отечества, в Подмосковье приняли участие более шестисот лыжников со всей страны. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что дистанции лыжного марафона проходили по одному из главных паломнических маршрутов в России в Троице-Сергиеву Лавру. По дороге в Лавру спортсмены увидели знаковые достопримечательности: село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново.

Участники лыжного заезда могли выйти на следующие дистанции: с 18 лет — 50 км (4 круга) и 25 км (2 круга), с 2007 года рождения и старше — 12,5 км (1 круг), с 2008 по 2013 год рождения — 3 км (3 круга), с 2014 по 2017 год рождения — 1 км (1 круг).

Примечательно, что после прохождения своих дистанций лыжники получили памятную медаль участника. С результатами соревнований можно ознакомиться на официальном сайте марафона.