Порядка 85 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили фестиваль «Славянское подворье»

В городском округе Подольск вблизи культурно-просветительского центра «Дубровицы» завершился фестиваль народного творчества «Славянское подворье», который посетили более восьмидесяти пяти тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что данный фестиваль состоялся в округе уже в 15 раз. В этом году в нем приняли участие почти тридцать любительских народных и образцовых творческих коллективов из 18 городских округов. Также в рамках события были организованы сельскохозяйственная выставка и ярмарка народных промыслов. Помимо этого, для гостей были подготовлены фудкорты, зону аттракционов, музейный квартал и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов, которые ежегодно готовят и выпускают учеников, успешно выступающих на олимпиадах, а также получающих сто баллов за ЕГЭ.