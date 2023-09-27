Порядка четырех тысяч жителей Подмосковья стали гостями фестиваля «Будем знакомы» в Люберцах

Этнокультурный фестиваль «Будем знакомы» состоялся на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Посетители узнали об особенностях национальных культур на информационных стендах и познакомились с ними на мастер-классах в тематических шатрах — более трехсот пятидесяти человек ушли домой с поделками.

Известно, что в общей сложности посетители фестиваля съели более тысячи двухсот порций плова, выпили порядка двух тысяч чашек чая и травяных сборов, характерных для разных стран и регионов.

Также на территории фестиваля проводились настольные и активные игры, квизы о культурах разных наций, а победители получили более полутора тысяч тематических подарков. Маленькие жители разных национальностей знакомились друг с другом и в игровой форме узнавали о других культурах в интерактивных зонах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за минувшее лето Подмосковье посетили порядка восьми миллионов туристов.