Губернатор Воробьев: порядка восьми миллионов туристов посетили Подмосковье этим летом

В Подмосковье завершился летний туристический сезон, за это время в регионе побывали около восьми миллионов туристов. Для них летом организовывали фестивали, ряд из них появился благодаря областному Минкульттуризму и АНО «МосОблПарк».

«Подмосковье, наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом — один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам — кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше — в 2022-м было 7,6 миллиона, в этом — 7,9 миллиона», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье стараются регулярно наполнять парки и музеи новыми событиями. Так, например, в регионе впервые прошли фестивали «Город танцует в парках» и «На одной волне», спектакли Московского областного государственного театра кукол.

Всего за лето в Московской области состоялись около 300 крупных мероприятий. Среди других значимых событий, которые прошли в летний период, — V фестиваль «Фабрика Станиславского», организованный Московским Губернским театром, IX международный театральный фестиваль «У Троицы» и многие другие.

За это лето парки Подмосковья посетили 21,8 миллиона человек, что на два миллиона больше, чем в прошлом году. Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе. Около миллиона человек посетили музеи Подмосковья. Узнать обо всех событиях, которые проходят в Московской области, можно здесь.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.