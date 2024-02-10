Порядка десяти тысяч человек приняли участие в лыжной гонке «Лыжня России-2024» в Химках
Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]
В 42-й всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2024», которая состоялся сегодня в подмосковных Химках, приняли участие порядка 10 тысяч человек. Традиционно центральный старт в регионе прошел на спортивной базе «Планерная». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Отмечается, что участие в «Лыжне России» в Подмосковье приняли все желающие в возрасте от 12 лет. Для лыжников была подготовлена одна дистанция — 10 километров.
«Полтора миллиона жителей нашей страны активно принимают участие в таких мероприятиях. Важно, что в этой гонке стартуют как любители, начинающие лыжники, маленькие ребятишки, так и олимпийские чемпионы. Огромное спасибо организаторам, Правительству Московской области и нашему Президенту, который также активно занимается спортом», — сказал зампред Госдумы Сергей Неверов.
Также на площадке мероприятия лыжников и болельщиков приветствовали заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка Ирина Роднина, олимпийская чемпионка Светлана Нагейкина и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Также в рамках мероприятия состоялся костюмированный лыжный забег. Для победы в нем была важна не только спортивная, но и творческая составляющая. Отдельно от основной массовой гонки участники должны были преодолеть дистанцию чуть более 1 км в ярких нарядах.
В рамках костюмированного забега была отмечена отдельная номинация — «Самая спортивная и креативная семья». Примечательно, что семья Демидовых из Королева, которая стала победителем в этой номинации — постоянные участники «Лыжни России».
«Мы участвуем впервые таким составом. В прошлом году мы были вдвоем на лыжах, а ребенок был на санках. Сегодня мы прошли дистанцию сами, малыш тоже на лыжах. В „Лыжне России“ в Химках участвуем с 2008 года. Сейчас ребенок подрос, и мы потихоньку начинаем приучать его к спорту, начиная лыжные забеги с коротких дистанций», — поделилась Наталья Демидова.