Порядка десяти тысяч человек приняли участие в лыжной гонке «Лыжня России-2024» в Химках

В 42-й всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2024», которая состоялся сегодня в подмосковных Химках, приняли участие порядка 10 тысяч человек. Традиционно центральный старт в регионе прошел на спортивной базе «Планерная». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что участие в «Лыжне России» в Подмосковье приняли все желающие в возрасте от 12 лет. Для лыжников была подготовлена одна дистанция — 10 километров.

«Полтора миллиона жителей нашей страны активно принимают участие в таких мероприятиях. Важно, что в этой гонке стартуют как любители, начинающие лыжники, маленькие ребятишки, так и олимпийские чемпионы. Огромное спасибо организаторам, Правительству Московской области и нашему Президенту, который также активно занимается спортом», — сказал зампред Госдумы Сергей Неверов.

Также на площадке мероприятия лыжников и болельщиков приветствовали заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка Ирина Роднина, олимпийская чемпионка Светлана Нагейкина и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Также в рамках мероприятия состоялся костюмированный лыжный забег. Для победы в нем была важна не только спортивная, но и творческая составляющая. Отдельно от основной массовой гонки участники должны были преодолеть дистанцию чуть более 1 км в ярких нарядах.

В рамках костюмированного забега была отмечена отдельная номинация — «Самая спортивная и креативная семья». Примечательно, что семья Демидовых из Королева, которая стала победителем в этой номинации — постоянные участники «Лыжни России».