Порядка полутора тысяч любителей бега вышли на старт полумарафона «Волоколамский рубеж»

Свыше 1500 человек приняли участие во втором старте летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» — традиционном полумарафоне «Волоколамский рубеж». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что соревнования начались с детских забегов на 300 и 600 метров. В них приняли участие юные атлеты с 4 до 11 лет. А взрослые любители бега преодолели дистанции в 3, 5, 10 и 21,1 км. Итоги забегов подводились среди мужчин и женщин в абсолютном зачете, а также в каждой возрастной категории.

«Занимаюсь бегом уже больше пяти лет. Стараюсь участвовать в подобных соревнованиях каждую неделю с начала весны и до конца осени. Мне очень понравился сегодняшний старт. Мне удалось финишировать первой на дистанции 10 километров. Трасса очень сложная, с горками, но организация великолепная — не было проблем с прохладной водой», — прокомментировала победительница забега на 10 км Евгения Агафонова из городского округа Красногорск.

​Примечательно, что с результатами полумарафона можно ознакомиться на данном сайте.