Порядка полутора тысяч молодых ребят со всего Подмосковья приняли участие в Гонке Героев

На полигоне Алабино прошел молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» (Гонка Героев), в котором приняли участие 1500 молодых ребят со всего Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Это наше одно из самых любимых мероприятий, которое всегда собирает очень много ребят со всего Подмосковья. В этом году свои команды предоставили 47 городских округов Московской области. Это настоящий праздник спорта, товарищества и преодоления себя. Все команды большие молодцы!», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Примечательно, что отдельно в забеге приняли участие активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области. Для того, чтобы мероприятие прошло максимально комфортно, организаторы подготовили для молодежи теплые раздевалки, горячую еду, чай. На площадке мероприятия работали зоны массажа, аквагрима, тейпирования, а также любой желающий смог проверить свои силы на импровизированном родео.

Победителями молодежного патриотического экстремального забега «Наследники Победы» в этом году стала команда из Воскресенска.