Порядка семи тысяч человек посетили астрономический фестиваль в Подмосковье

Порядка семи тысяч человек посетили астрономический фестиваль «Тушите свет — 2023» в подмосковной Черноголовке. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Гости мероприятия посетили выставку старинных телескопов и различные мастер-классы, в том числе по сборке спутника и спутниковой антенны. Также они встретились с космонавтами Александром Лазуткиным, Олегом Блиновым и Александром Калери.

Как отметил командир экипажа SIRIUS-21 Олег Блинов, такие фестивали являются хорошим источником информации для подрастающего поколения.

«Чем больше будет таких фестивалей, которые раскрывают нюансы в профессиях, тем больше это даст возможностей старшеклассникам быстрее ориентироваться в профессиональной деятельности», — отметил космонавт.

Фестиваль проходил при информационной поддержке областного Минкульта для популяризации науки, космонавтики и астрономии.

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