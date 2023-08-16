Порядка ста участниц «Активного долголетия» поучаствовали модном показе в Орехово-Зуево

В подмосковном Орехово-Зуево состоялся фестиваль «Магия элегантного возраста». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

«Шоу высокой моды состоялось в парке 30-летия Победы Орехово-Зуева: уникальный праздник, милый сердцу каждой представительнице прекрасного пола — первый в Московской области фестиваль дефиле „Магия элегантного возраста“, — рассказали в ведомстве.

На подиуме дефилировали модели 7 коллективов. Одни только названия коллекций чего стоят: «Багрянец» и «Куровской меланж», коллекция платьев «Сказка для Аленушки», коллекция «Узорочье» студии «Стиль», коллекция «Павлово-Посадские жилетки», коллекция «Оттепель 60-х», коллекция «Королевские особы». Орехово-Зуевские коллекции поразили своей актуальностью.

Отмечается, что результаты работы моделей оценили зрители и гости первого областного фестиваля моды для тех, кому 55+. Все награждены дипломами. Их вручила автор идеи, директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова. Участниц из Зарайска, Черноголовки, Ступино, Озер также наградили за участие в фестивале. Поздравляя участников, Алла Леонидовна выразила надежду, что многие зрительницы заразились ярким «модным» образом жизни и обязательно выберут эту сказочную активность.

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