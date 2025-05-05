Тренер сборной России высказался о смене гражданства вратарем Хайкиным
Тренер Кафанов: буду рад за Хайкина, если он будет вызываться в сборную Норвегии
Фото: [ФК «Буде-Глимт»]
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал «Спорт-Экспрессу», что спокойно воспринял новость о желании вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина получить норвежское гражданство.
Он сообщил, что накануне беседовал с Хайкиным по телефону и сказал ему, что будет рад, если тот будет вызываться в сборную Норвегии. Еще 2 мая Кафанов не исключил, что Хайкин попадет в число кандидатов на ближайший сбор российской национальной команды.
Никита Хайкин вызывался в сборную России в 2021 году, но не провел в ее составе ни одного матча.
29-летний голкипер в России выступал только за молодежные команды. Хайкин родился в Израиле, выступал за израильские клубы, английский «Бристоль Сити» и норвежский «Буде-Глимт». В составе «Буде-Глимт» Хайкин четырежды выигрывал чемпионат Норвегии, а в этом сезоне стал полуфиналистом Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Вендел пропустит ближайшие матчи из-за травмы задней поверхности бедра.