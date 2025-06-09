Португалия, обыграв команду Испании, второй раз выиграла Лигу наций по футболу

Матч, который определил победителя в Лиге наций, вызвал большой интерес у журналистов. И дело не только в самом матче, но и в столкновении двух поколений: 40-летнего Криштиану Роналду, который стал самым возрастным игроком в истории финалов этого соревнования, и совсем молодого Ламина Ямаля.

На 21-й минуте встречи испанцы вышли вперед благодаря точному удару Мартина Субименди. Однако спустя пять минут Нуну Мендеш сравнял счет.

Казалось, что матч так и закончится вничью, но в концовке первого тайма Микель Оярсабаль оформил дубль и огорчил португальцев.

После паузы вновь проявил себя и Роналду. Лучший снайпер в истории мирового футбола восстановил паритет — 2:2.

В завершение основного времени матча Криш вынужден был покинуть поле из-за полученной травмы.

В течение дополнительных тридцати минут счет на табло не претерпел изменений. Для определения победителя была назначена серия пенальти, в которой точнее оказались представители Португалии — 5:3.

Ранее сообщалось, что французский ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, разгромив итальянский «Интер».