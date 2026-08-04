Все ради улыбки ребенка: курьер 3,5 часа вез сладкого единорога для малышки из Клина

Житель Клина заказал для своей четырехлетней дочки мороженое в форме единорога — и курьер провел в дороге 3,5 часа, чтобы доставить единственную порцию сладкого десерта. Необычную историю доставки рассказали в компании-производителе из Долгопрудного, передает REGIONS .

В пятницу в службу доставки поступил заказ от внимательного отца: детское эскимо в виде сказочного единорога для маленькой девочки. Заказ был всего на одну штуку, но производитель решил не отказывать — и отправил курьера в путь.

Маршрут пролегал из Долгопрудного в Клин. Дорога с учетом пробок и расстояния заняла около трех с половиной часов. В компании признались: такие заказы запоминаются надолго, потому что показывают, как далеко готовы зайти ради детской улыбки.

Десерт доставили целым и нерастаявшим — упаковка и термосумка выдержали испытание временем. Четырехлетняя обладательница сладкого единорога получила свой сюрприз в тот же день.

Кстати, Подмосковье — один из лидеров по производству мороженого в стране. Кроме предприятия в Долгопрудном, сладкую продукцию выпускают «АйсКро» в Солнечногорске, Froneri в Жуковском и молочный завод в Дмитрове. Но этот заказ, пожалуй, стал самым трогательным в сезоне.