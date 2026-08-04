«Комфортный» жилец хранил мочу в морозилке и изгадил диван: треш-аренда в Серпухове

Жительница Серпухова Екатерина сдала комнату в своей квартире мужчине по имени Константин — и через два месяца обнаружила вместо опрятного жилья склад банок, кружек и бутылок с мочой. На диване остались следы фекалий, а в морозилке тоже хранился запас подозрительной жидкости. Арендатор съехал досрочно, заверив, что с комнатой якобы все в порядке, пишет REGIONS .

До этого инцидента Екатерина называла Константина комфортным жильцом — без конфликтов и просрочек. Но когда мужчина решил покинуть квартиру раньше срока, он просто поставил хозяйку перед фактом и сказал, что все чисто.

Реальность оказалась иной. В комнате царил кошмар: емкости с мочой стояли на полках, в холодильнике и даже в морозилке. Обивка дивана была испорчена следами экскрементов. Запах, по словам Екатерины, стоял непередаваемый.

На вопрос, зачем он это сделал, Константин ответил лишь: «сделал нехорошее дело» — и попросил не обращаться в полицию. Хозяйка пока сохраняет залог, но этих денег не хватит на замену мебели и холодильника.

Екатерина пытается договориться мирно, но если квартирант не компенсирует ущерб — обратится в полицию. В последнем сообщении Константин заявил, что его избили по заказу хозяйки. Девушка отрицает причастность и предполагает, что подобные «сюрпризы» мужчина мог оставлять и другим арендодателям.