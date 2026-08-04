В культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» испекли необычные пряники с видами Балашихи — на них запечатлели храм Александра Невского, усадьбы Горенки и Пехра-Яковлевское, старинную фабрику и парк «Пехорка». Но часть горожан засомневалась: этично ли есть сладости с изображением церквей? Ответ на этот вопрос дал настоятель храма Казанской иконы Божией Матери отец Павел в беседе с REGIONS .

Идея проекта — создать серию ремесленных пряников, посвященных знаковым местам города. На съедобных сувенирах мастера воспроизвели краснокирпичные корпуса хлопкопрядильной фабрики, ландшафты центрального парка и архитектурные жемчужины Балашихи.

Но когда среди узоров появились храмы с крестами, у некоторых верующих возник вопрос: не является ли это кощунством? Отец Павел разъяснил: церковные каноны такого запрета не содержат. В доказательство он привел примеры просфор — богослужебного хлеба с крестом, а также артоса, который освящают на Пасху.

По его словам, ключевое значение имеет намерение человека. Если изображение святыни нанесено с уважением, а не с насмешкой, то употребление такого пряника в пищу не является грехом.

При этом священник обратил внимание на более острую проблему: когда религиозная символика оказывается на упаковках, которые потом выбрасывают. По его мнению, портящиеся продукты с крестами и иконами лучше сжигать, а не отправлять в мусор. Но в случае с пряниками — решение простое: не доводить их до порчи, а съесть свежими за чаем, разделив с семьей.